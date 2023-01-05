Україна

Національна команда розпочне у цьому році відбіркові матчі на чемпіонат Європи-2024.

2023 рік вже розпочався. Він буде досить насиченим для збірної України. У якому складі буде грати команда, та хто її буде тренувати, дізнаємось незабаром від офіційних джерел, проте календар матчів вже відомий.

Національна команда буде намагатись вийти на Євро-2024, беручи участь у кваліфікації. Україна, нагадаємо, опинилась у групі С разом з Італією, Англією, Північною Македонією та Мальтою. Також будуть матчі Ліги націй, проте календар ще не сформований.

Відбір на ЄВРО-2024

Англія — Україна (2 тур)

26.03.2023. 19:00 за київським часом. Вемблі (Англія)

Північна Македонія — Україна (3 тур)

16.06.2023. 21:45 за київським часом.

Україна — Мальта (4 тур)

19.06.2023. 21:45 за київським часом.

Україна — Англія (5 тур)

09.09.2023. 19:00 за київським часом.

Італія — Україна (6 тур)

12.09.2023. 21:45 за київським часом.

Україна — Північна Македонія (7 тур)

14.10.2023. 16:00 за київським часом.

Мальта — Україна (8 тур)

17.10.2023. 21:45 за київським часом.

Україна Італія — Україна (10 тур)

20.11.2023. 21:45 за київським часом.

Вірогідно, національна команда буде грати товариські поєдинки, про які буде відомо пізніше.