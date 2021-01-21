Украина

Президент УАФ — о вручении наград за Fair play.

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал вручение Десне, Авангарду и Кристаллу наград Fair play.

"Будет теперь очень хорошая традиция. Потому что необходимо отмечать те клубы, которые стараются играть в честный футбол, получать меньше дисциплинарных санкций.

Мы хотели бы, чтобы об этих клубах знали. И знали, что у них приоритет честного футбола, как можно меньше нарушений на поле. Очень приятно, лучшие в каждой лиге первыми получили такие призы", – цитирует Павелко официальный сайт УАФ.

Ранее президент УАФ подвел итог для национальной сборной в прошедшем году и высказал свое мнение о перспективах команды.