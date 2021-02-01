Украина

Теперь издание выходит полностью на глянцевой бумаге.

Важная новость от дружественного журнала. Начиная с выпуска от 1 февраля, «Футбол» становится полностью мелованным. Все страницы издания по качеству не уступают обложке, дизайн же напоминает спецвыпуски, которые появлялись накануне чемпионатов мира либо Европы. На практике это означает, что фотографии смотрятся намного ярче, а журнал стал приятнее на ощупь.

Кроме того, «Футбол» вернулся к 32-страничному формату. Увеличение количества страниц позволяет найти место для объемных исторических материалов, которыми славится журнал, одновременно сохранив возможность подробно освещать текущие события.

В номере от 1 февраля вы найдете:

- Фирменную редакционку от Артема Франкова;

- Более десяти страниц, посвящённых финалу Копа Либертадорес: историческая справка, погружение в бразильскую культуру, успехи европейцев в южноамериканском футболе и триумф Луиса Адриано, а также уйма красочных фото и постеры команд-финалистов – Палмейрас и Сантоса;

- Анализ игры Брюгге, соперника Динамо по 1/16 финала Лиги Европы;

- Интервью Николая Яроша, игрока харьковского Металла;

- Обзоры ведущих европейских чемпионатов: в АПЛ возрождается Ливерпуль, в Ла Лиге провалился Реал,

в Серии А готовятся принимать Виктора Коваленко (напомним, что чемпионат Италии в журнале «Футбол» обозревает наш постоянный автор Сергей Шевченко)

Ищите журнал на прилавках и в ларьках с печатной прессой. «Футбол» выходит дважды в неделю: в понедельник и четверг он доступен в Киеве, во вторник и пятницу – в других городах Украины.