Украина

Функционер донецкого Шахтера прокомментировал работу клуба в трансферном рынке.

В своем интервью клубной пресс-службе генеральный директор донецкого Шахтера рассказал о работе "горняков" на трансферном рынке в текущее окно для совершения переходов.

"На данный момент сложно ответить на этот вопрос, — говорит функционер об ожидании свежих подписаний от Шахтера, — Если переговоры увенчаются успехом, то я думаю, что да. Есть очень много вопросов — открытых и сложных. Пока все идет очень тяжело, но посмотрим. При этом, скорее сохраним бразильский вектор".

Сообщил Палкин также и о переговорах с отдельными футболистами относительно продления действующих соглашений: "С Пятовым мы ведем переговоры. Сделали ему предложение и сегодня ждем ответа. По Тайсону также открыты к переговорам. Главное, чтобы у футболиста было желание оставаться в Шахтере".

Во время зимних сборов Луиш Каштру старается давать достаточно игровой практики каждому из футболистов. В их числе оказался и юный Михаил Мудрик, который первую часть сезона провел в аренде в черниговской Десне: "Все ребята, которых вы видите на поле на тренировке, находятся в равных конкурентных условиях. Будет играть тот, кто окажется сильнее, включая Мудрика", — сказал гендиректор Шахтера по поводу дальнейшей судьбы игроков.

При этом, Палкин, "на данном этапе", отрицает возможность возвращения из аренды в составе "северян" Ефима Конопли: "Думаю, на данном этапе нет, но в конце сезона мы будем садиться и принимать решение по данному игроку. Следим за всеми футболистами, независимо от фамилии. Тех, кто привлекает наше внимание, кто сегодня готов быть в Шахтере — а это, я хочу сказать, очень сложно, — мы, естественно, будем возвращать".

Сергей Палкин на официальном уровне также подтвердил и ту информацию из прессы, что клуб почти год назад продлил контракты с Давидом Хочолавой и Николаем Матвиенко: "Это правда. С Матвиенко, насколько я помню, раньше, потом с Хочолавой. Да, мы заключили пятилетний контракт".

Донецкий Шахтер в данный момент сезона проходит подготовку к заключительному рывку на внутренней и международной аренах, разметив свой тренировочный лагерь в Турции. Ближайший контрольный поединок с участием команды Луиша Каштру пройдет в среду, 3 февраля, когда "горняки" сыграют против Слована из Братиславы.