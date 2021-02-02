Украина

Первый отборочный матч чемпионата мира сборная Украины сыграет против Франции в Сен-Дени.

Стад де Франс в Сен-Дени примет стартовый поединок национальной сборной Украины в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года — сообщил официальный сайт УАФ.

Матч Франция — Украина запланирован на 24 марта. Начало в 21:45 по киевскому времени.

Матчи второго и третьего тура отбора ЧМ-2022, которые также пройдут в марте, Украина сыграет во Львове.

28 марта команда Андрея Шевченко сыграет с Финляндией, а 31 марта примет сборную Казахстана.

Места проведения остальных отборочных матчей ЧМ-2022 станут известны позже.

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