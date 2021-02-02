Первый отборочный матч чемпионата мира сборная Украины сыграет против Франции в Сен-Дени.
Стад де Франс, фото Федерации футбола Франции
02 февраля 2021, 20:05
Стад де Франс в Сен-Дени примет стартовый поединок национальной сборной Украины в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года — сообщил официальный сайт УАФ.
Матч Франция — Украина запланирован на 24 марта. Начало в 21:45 по киевскому времени.
Матчи второго и третьего тура отбора ЧМ-2022, которые также пройдут в марте, Украина сыграет во Львове.
28 марта команда Андрея Шевченко сыграет с Финляндией, а 31 марта примет сборную Казахстана.
Места проведения остальных отборочных матчей ЧМ-2022 станут известны позже.
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