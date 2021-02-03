Украина

Глава комитета арбитров УАФ рассказал о планах на покупку третьего фургона VAR.

Лучано Лучи верит, что уже к концу 2021-го года все поединки элитного дивизиона чемпионата Украины будут проходить с системой видеоповторов.

"Идет работа над покупкой третьего фургона VAR. Думаю, что до конца года мы сможем обслуживать все матчи УПЛ с системой видеоповторов. Но это если будет третий фургон VAR.

Проблема в том, что Украина — большая страна по километражу, поэтому надо будет учитывать погодные условия и состояние дорог. У нас арбитров можно поделить на две группы: арбитры, которые могут работать как на VAR, так и в поле, а также те судьи, работающие только на поле", — приводит слова Лучи Футбол 1/2/3.

Напомним, что ранее функционер рассказал о том, что Можаровский, Труханов и Кутаков завершили судейскую карьеру.