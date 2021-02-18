Украина

Восемь команд поборются за полуфинал.

Украинская ассоциация футбола определилась с датой, временем и местом проведения игр четвертьфинала Кубка Украины.

03.03.2021. Динамо — Колос. Киев. НСК Олимпийский. 17.00.

03.03.2021. Днепр-1 — Александрия. Днепр. Стадион Днепр-Арена. 19.00.

03.03.2021. Агробизнес — Шахтар. Киев. Стадион Динамо им. В. В. Лобановского. 19.00.

03.03.2021. Верес — Заря. Луцк. Стадион Авангард. Время начала игры будет определено позже.

Отметим, что команды, выступающие в Первой Лиге, выступят хозяевами поля.

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