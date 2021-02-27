Украина

Football.ua представляет анонс матча 16-го тура УПЛ.

В рамках шестнадцатого тура украинской Премьер-лиги львовский Рух постарается выжать максимум возможностей из гостевого противостояния на поле Колоса, на поле стадиона которого наконец-то разрешили проводить официальные поединки национального первенства в 2021-м году.

Колос — Рух

Суббота, 27 февраля, 19:30. Колос, с. Ковалевка. Александр Омельченко (Славянск) — главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Команды Руслана Костышина и Ивана Федика имеют объединяющий фактор перед предстоящей игрой — обеим уже пришлось в новом сезоне противостоять донецкому Шахтеру. Коллектив из Ковалевки справился с этой задачей более успешно (0:0), нежели соперники (0:2), поэтому через подобное транзитивное сравнение мы также имеем возможность сравнить и функциональное состояние. Очевидно, что Колос будет иметь и мотивационное преимущество, ведь команда продолжает находиться в преддверии потенциальной зоны еврокубков, до которой ей осталось всего четыре очка отставания от луганской Зари.

Но не стоит недооценивать "желто-черных" в этом сезоне. Рух очень достойно показал себя неделей ранее, когда противостоял действующему чемпиону на поле главной арены страны. Высокий темп достаточно открытой игры со стороны львовского коллектива притягивает к себе внимание, но положительные результаты регулярно отворачиваются от данного клуба.

Всего лишь одна победа в активе не позволяет подопечным Федика покинуть опасную зону, куда они угодили вместе с еще одним новичком — закарпатским Минаем. Однако в этом туре у команды Кобина соперник будет немногим проще — донецкий Олимпик — поэтому Рух попросту не имеет права опустить руки еще до начала поединка. Нам регулярно обещают "бой", так не настало ли время дать его хорошо знакомому оппоненту?

Статистика личных встреч

Всего игр: 5 (3 победы Колоса, 2 победы Руха), забитые голы 6:4

На поле Колоса: 2 (1 победа Колоса, 1 победа Руха), забитые голы 2:2

На поле Руха: 3 (2 победы Колоса, 1 победы Руха), забитые голы 4:2.