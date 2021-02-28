Бывший работник Зари отметился очередным высказыванием в социальных сетях.
Сергей Рафаилов, фото Заря
28 февраля 2021, 19:50
Шахтер в рамках центрального поединка 16-го тура чемпионата Украины в большинстве минимально уступил Заре.
Бывший спортивный директор луганчан отметился язвительным комментарием в своем Facebook-аккаунте.
Рафаилов выразил надежду, что теперь всем понятно, почему главный тренер "горняков" Луиш Каштру не попал в число претендентов на титул Лучшего тренера года.
Ране Шахтер отреагировал на отсутствие Каштру в списке лучших тренеров.