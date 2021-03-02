Украина

Португальский специалист доволен своим пребыванием в Украине.

Жозе Боту 2-го марта празднует день рождения и рассказал о своей работе в стане чемпиона Украины.

"Мне очень нравится работать в Шахтере. Это большой клуб с хорошими идеями на будущее, так что я очень рад быть частью команды. Жизнь в Украине стала большим сюрпризом, поскольку у меня было немного иное представление, а на самом деле это отличная страна с красивыми городами и достопримечательностями, люди здесь относятся ко мне очень доброжелательно, потому я приятно удивлен.



Ранее я проработал на одном месте 12 лет – в лиссабонской Бенфике. Это крупный клуб, и я проживал тогда в родном городе. А сейчас я за границей, уже в другом городе и клубе. В Шахтере есть четкое видение будущего, плюс коллектив, где я нахожусь в кругу друзей – они уже больше чем мои коллеги по работе или руководители. И в клубе, и в Украине у меня много друзей.



Моя работа сравнима с мечтой. Когда занимаешься любимым делом, это уже и не работа. Больше всего нравится находить новых молодых исполнителей. И я очень рад, когда они вырастают в больших профессионалов. Вот это особенно приятно и важно", — приводит слова Жоту официальный сайт "горняков".

Напомним, ранее Жозе Боту заявил, что работать в Шахтере интереснее, чем в АПЛ.