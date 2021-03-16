Украина

Квалификационные поединки состоятся на НСК Олимпийском.

Мартовские поединки национальной сборной Украины в рамках квалификации на чемпионат мира-2022 пройдут в Киеве, об этом сообщил генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий в эфире программы Футбол NEWS.

"Поскольку эпидемиологическая ситуация на Западной Украине, включая Львовскую область, достаточно угрожающая, мы не исключаем внесение Львовской области в "красную зону", что может затруднить прибытие команд-соперниц. В частности, Финляндия выражала обеспокоенность.

В связи с этом, было принято соломоново решение: лучший вариант на сегодня – отыграть 2 игры в Киеве. Учитывая, что Киев находится в безопасной зоне.

У нас есть разрешение от минздрава и решение УЕФА. По разрешению от министерства, заполненность стадиона будет составлять 30%. По состоянию на сегодня, оба матча пройдут со зрителями. Будем надеяться, что ситуация не ухудшится", – сказал Записоцкий.

Напомним, что Украина 28-го марта сыграет в квалификации ЧМ-2022 против Финляндии и 31-го — против Казахстана.

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