Украина

В список игроков на матч с действующими чемпионами мира попало 23 футболиста.

Стала известна заявка сборной Украины на матч квалификации ЧМ-2022 против Франции, об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Вратари: Андрей Пятов, Георгий Бущан, Анатолий Трубин

Защитники: Эдуард Соболь, Илья Забарный, Сергей Кривцов, Александр Сирота, Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Руслан Малиновский, Евгений Коноплянка, Марлос, Александр Зубков, Александр Зинченко, Евгений Макаренко, Виктор Коваленко

Нападающие: Роман Яремчук, Жуниор Мораес.

Вне заявки оказались Андрей Ярмоленко, Владимир Шепелев, Андрей Лунин, Дмитрий Ризнык и Александр Тымчик.

Напомним, что Украина сыграет в Париже с Францией сегодня, 24-го марта. Стартовый свисток — в 21:45 по киевскому времени. Следить за событиями матча вы сможете в нашей текстовой онлайн-трансляции.

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