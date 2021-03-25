Украина

Два украинца добавили в свой актив по результативному действию.

В квалификационном матче чемпионата мира-2022 между сборными Франции и Украины команда Андрея Шевченко сравняла счет благодаря защитнику команды соперника Преснелю Кимпембе.

На 57-й минуте Александр Караваев прострелил в центр штрафной, где в касание пробил Сергей Сидорчук — мяч после удара хавбека Динамо попал во француза, от которого закатился в ворота Уго Льориса.

Изначально взятие ворот записали на автогол француза Кимпембе, однако затем решение было изменено. Сейчас на официальном сайте УЕФА автором гола числится Сергей Сидорчук, а ассистентом — Александр Караваев.

Этот гол стал третьим для в 34 матчах за национальную сборную Украины.

Ранее вратарь сборной Франции Уго Льорис высказался после поединка против сборной Украины.

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