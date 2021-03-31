Украина

Завершился матч квалификации на ЧМ-2022.

В рамках квалификации на чемпионат мира-2022 сборная Армении переиграла сборную Румынии со счетом 3:2.

Все пять голов были забиты во втором тайме. За хозяев забивали Сперцян, Ароян и Барсегян. У гостей дублем отличился Чикелдеу. На 78-й минуте Пушкаш получил красную карточку.

Армения - Румыния 3:2

Голы: Сперцян, 56, Ароян, 87, Барсегян, 89 — Чикелдеу, 62, 72

Армения: Юрченко, Чалишир, Амбарцумян, Ароян, Оганесян, Байрамян, Мурадян (Сперцян, 46), Барсегян (Удо, 90), Бриаско (Адамян, 46), Карапетян (Шагоян, 46), Григорян.

Румыния: Ницэ, Могош, Банку, Тошка, Кирикеш, Марин, Чикылдэу (Крецу, 81), Станчу (Тэнасе, 73), Максим (Кешерю, 73), Ман (Михэилэ, 81), Пушкаш.

Предупреждения: Барсегян, Могош, Байрамян, Ароян, Пушкаш, Максим, Банку.

Удаление: Пушкаш.