Украина

Наставник львовской команды готов работать с разными футболистами, но с одним условием.

Главный тренер Львова Анатолий Бессмертный прокомментировал кадровую ситуацию во львовской команде по итогам сезона-2020/21.

"Хочется спокойно работать и думать не о контрактах, а о футболе и о команде. Вот это для меня важно. Команда должна расти, должна укрепляться, должна прибавлять. И клуб должен прибавлять работой с болельщиками, но прежде всего – постановка игры, достижение результата.

У нас коллегиально все решается коллегиально. Мы обговариваем каждую кандидатуру по футболистам. Меня это устраивает. Мы говорим, какую позицию нужно укрепить, потом садимся и говорим по той или иной кандидатуре.

Бразильский вектор? Мы не отказываемся от любого качественного футболиста. Готовы рассматривать любого кандидата в команду. Иностранец он или украинец – проблемы нет. Лишь бы человек приносил пользу коллективу. Шарахаться в стороны не будем, хочется больше украинцев, но от качественных иностранцев отказываться не будем.

По контрактам у нас все закрыто. Основной костяк команды стараемся сохранить. Хотя могут быть потери, потому что ребятами тоже интересуются, есть приглашения и спрос на них. Мы постараемся сохранить тот коллектив, который выдержал тяжесть борьбы за выживание", — сказал Бессмертный в эфире ТК Футбол 1/2/3.

По итогам сезона Львов набрал 29 очков и финишировал на восьмом месте в турнирной таблице УПЛ.