Украина 03 июня 2021, 23:13 Украина — Северная Ирландия: онлайн-трансляция послематчевой пресс-конференции Андрея Шевченко Football.ua предлагается вашему внимаю прямую трансляцию пресс-конференции главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко. Андрей Шевченко, УАФ 03 июня 2021, 23:13 В товарищеском поединке, который прошел в рамках подготовки к Евро-2020, сборная Украины минимально обыграла Северную Ирландию благодаря голу Александра Зубкова. Предлагаем вашему вниманию видео онлайн-трансляцию послематчевой пресс-конференции главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко: Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Украина — Северная Ирландия вы можете на Football.ua. Люди Андрей Шевченко Команды Северная Ирландия Украина Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте