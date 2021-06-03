Украина

Football.ua предлагается вашему внимаю прямую трансляцию пресс-конференции главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

В товарищеском поединке, который прошел в рамках подготовки к Евро-2020, сборная Украины минимально обыграла Северную Ирландию благодаря голу Александра Зубкова.

Предлагаем вашему вниманию видео онлайн-трансляцию послематчевой пресс-конференции главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко:

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Украина — Северная Ирландия вы можете на Football.ua.