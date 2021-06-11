Евро-2020

Вашему вниманию видео-конференция, на которой два игрока сборной Украины ответят на вопросы перед Евро-2020.

Сегодня, 11 июня, в Бухаресте состоится пресс-конференция с участием футболистов сборной Украины перед предстоящим Евро-2020.

На вопросы журналистов перед грядущим турниром будут отвечать полузащитник Гента Роман Безус и нападающий киевского Динамо Артем Беседин.

Следить за пресс-конференцией вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 11 июня, в 12:20 по киевскому времени:

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