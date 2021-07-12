Украина

15 липня 2021 року глобальний спортивний бренд PUMA презентує домашній та виїздний комплекти форми ФК "Шахтар". Офіційна презентація відбудеться в форматі live-трансляції з залученням преси, лідерів думок, представників клубу та вболівальників.

ФК «Шахтар» бере свій початок у 1936 році. З того часу клуб залишається вірним спадщині свого краю. У нових комплектах форми, розроблених PUMA, традиції шахтарів об’єдналися з сучасними тенденціями.

За основу дизайну домашньої та виїздної форми взято принт джерсі «Шахтаря» з 2011 року, коли ФК отримав перемогу у Кубку України. Смужку, як символ удачі та перемоги, та фактуру кам’яного вугілля, як дань традиціям донецького краю, поєднали в дизайні нового джерсі. Кольори залишили традиційні – помаранчевий та чорний.

Завдяки вдосконаленій технології терморегуляції PUMA dryCell — нова форма дає змогу гравцям рухатися без обмежень та повністю відчувати своє тіло. Технологія, створена розробниками PUMA, дозволяє одягу поглинати вологу, щоб футболіст підтримував комфортну температуру тіла під час гри. Це стало можливим завдяки спеціальній вентиляції та сітці, що використовується у виробленні одягу. Крім того, форма зроблена із 100% переробленего поліестеру, що значно зменшує рівень шкоди навколишньому середовищу.

Побачити ближче та придбати нові комплекти форми «Шахтаря» стане можливим вже 16 липня. Ознайомитись з асортиментом можна буде на офіційному сайті PUMA та мережі магазинів бренду, також на офіційному сайті ФК «Шахтар» та в магазинах партнерів бренду: Мегаспорт, Інтерспорт та Декатлон.

Контактна особа:

Ольга Тищенко,

координатор із бренд-маркетингу PUMA

olha.tyshchenko@puma.com