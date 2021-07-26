Украина

Бывший гендир клуба продолжает "воевать" с фанатами.

Бывший генеральный Директор луганской Зари Сергей Рафаилов заявил, что наблюдал за матчем "черно-белых" против Александрии с трибун и вновь обратился к фанатам клуба в "своем" стиле.

Комментарий подается в оригинальном виде, без исправлений.

"Вчера впервые, за долгое время, посмотрел вживую игру Зари. Смотрел с трибуны, что тоже давно не делал. Считаю, что, наверное, было бы полезно футболистам, тренерам и руководству послушать коментарии болельщиков. Одно условие, чтобы они были не узнаны. Чтобы это были не фото для Инстаграм, сухая правда. Да, ещё и арбитров добавить.

Об игре. Судя по-всему в лице Александрии украинский чемпионат теряет ещё одну самобытную команду. Играют по принципу «нам бы день простоять да ночь продержаться» куда-то пропали жесткий прессинг уже на половине противника, острые стандарты... Правда остались долгие лежаниях на траве, имитация «смертельных» травм, постоянные затяжки времени.

Игра Зари... я думаю кухонные дрочеры , которые знают, как тренировать , кого приглашать в команду, кого из неё отчислять, проанализируют игру. Но окажись футболисты Александрии чуть помастеровитее все могло закончиться разгромом. И, как всегда, этих очков может не хватить в конце сезона", — написал Рафаилов в своем Facebook.

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