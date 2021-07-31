Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют новороссийский Черноморец и днепровский Днепр-1.

Субботняя программа второго тура украинской Премьер-лиги завершится противостоянием в Днепре, где одесский Черноморец будет условным хозяином поля Днепр-Арены в матче против Днепра-1.

После поражения от черниговской Десны (0:3), со стороны Юрия Мороза мы увидели изменения в центре обороны, где в паре с Михайленко сыграет Дубко, а также появление одного из "свежих" новичков — Мохаммеда Кадири в опорной зоне вместо дисквалифицированного Билошевского.

Игор Йовичевич, на фоне ничьей против полтавской Ворсклы (2:2), освежил свою обойму за счет выхода Дубинчака на левый фланг обороны, а также появление Назаренко на правом фланге тройки атакующих полузащитников. Отметим также и возвращение Пихаленка в опорную зону.

Черноморец: Кучерук — Скорко, Михайленко, Дубко, Кузык — С. Кравченко, Кадири — Брагару, Авагимян, Штогрин — Ванат.

Запасные: Варакута, Долгов, Тлумак, Вачиберадзе, Надольский, Исаенко, Бугай, Сухоручко, Мащенко.



Днепр-1: Паст — Н. Кравченко, Адамюк, Сваток, Дубинчак — Пихаленок, Ди Франко — Назаренко, Джурасек, Чуже — Довбик.

Запасные: Кожокару, Батагов, Игнатенко, Когут, Билл, Ярмолюк, Русин.



Матч Черноморец — Днепр-1 начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.