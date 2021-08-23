Украина

Глава комитета арбитров УАФ попал в неприятное происшествие.

Глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи попал в аварию в Киеве, сообщает centernews.

Итальянский функционер стал участником дорожно-транспортного происшествия в Дарницком районе, в котором столкнулись три машины.

"Водитель автомобиля Audi не придерживался безопасной дистанции и скорости движения. Он столкнулся с автомобилем Ford, после чего первое транспортное средство наехало на автомобиль Daewoo. В результате дорожно-транспортного происшествия шесть человек, среди которых двое детей и Председатель Комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Лучи, получили телесные повреждения".

Источник также сообщает, что автомобилем Audi руководил народный депутат от Слуги народа Александр Трухин. Информации о причинах этого нет.

Напомним, что ранее Олимпик заявил, что Лучи незаконно занимает пост главы комитета арбитров УАФ.