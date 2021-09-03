Украина

Представляем вашему вниманию видео трансляции жеребьевки следующего этапа турнира. Начало в 11:00.

В киевском Доме футбола состоится жеребьевка четвертого раунда Кубка Украины, в котором 11 клубов из украинской Премьер-лиги, 7 команд из Первой лиги и 4 коллектива из Второй лиги узнают своих будущих соперников по турнирной сетке.

Церемония состоится в пятницу, 3 сентября, в 11:00. Следить за ее событиями вы сможете в онлайн-трансляции на Football.ua.

Онлайн-трансляция жеребьевки 1/16 финала Кубка Украины

Участники 1/16 финала Кубка Украины

Премьер-лига

Десна (Чернигов)

Днепр-1 (Днепр)

Львов (Львов)

Александрия (Александрия)

Рух (Львов)

Мариуполь (Мариуполь)

Ингулец (Петрово)

Минай (Минай)

Верес (Ровно)

Черноморец (Одесса)

Металлист 1925 (Харьков)

Первая лига

Металлист (Харьков)

Оболонь (Киев)

Волынь (Луцк)

Прикарпатье (Ивано-Франковск)

Альянс (Липовая Долина)

ВПК-Агро (Магдалиновка)

Горняк-Спорт (Горишние Плавни)

Вторая лига

Николаев (Николаев)

ЛНЗ» (Черкассы)

Эпицентр (Дунаевцы)

Таврия (Симферополь)

Базовая дата проведения матчей 1/16 Кубка Украины - 22 сентября 2021 года.

Что ждет нас в следующих стадиях Кубка Украины?

Напомним, что на стадии 1/8 финала Кубка Украины к 11 победителям предыдущего этапа присоединятся 5 участников еврокубков от нашей страны: Динамо (Киев), Шахтер (Донецк), Заря (Луганск), Колос (Коваливка), Ворскла (Полтава).

Базовая дата проведения матчей 1/8 Кубка Украины - 27 октября 2021 года.

Базовая дата проведения матчей 1/4 Кубка Украины - 2 марта 2022 года.

Базовая дата проведения матчей 1/2 Кубка Украины - 20 апреля 2022 года.

Финал - 11 мая 2022 года.

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