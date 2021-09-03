Представляем вашему вниманию видео трансляции жеребьевки следующего этапа турнира. Начало в 11:00.
В киевском Доме футбола состоится жеребьевка четвертого раунда Кубка Украины, в котором 11 клубов из украинской Премьер-лиги, 7 команд из Первой лиги и 4 коллектива из Второй лиги узнают своих будущих соперников по турнирной сетке.
Церемония состоится в пятницу, 3 сентября, в 11:00. Следить за ее событиями вы сможете в онлайн-трансляции на Football.ua.
Онлайн-трансляция жеребьевки 1/16 финала Кубка Украины
Участники 1/16 финала Кубка Украины
Премьер-лига
Десна (Чернигов)
Днепр-1 (Днепр)
Львов (Львов)
Александрия (Александрия)
Рух (Львов)
Мариуполь (Мариуполь)
Ингулец (Петрово)
Минай (Минай)
Верес (Ровно)
Черноморец (Одесса)
Металлист 1925 (Харьков)
Первая лига
Металлист (Харьков)
Оболонь (Киев)
Волынь (Луцк)
Прикарпатье (Ивано-Франковск)
Альянс (Липовая Долина)
ВПК-Агро (Магдалиновка)
Горняк-Спорт (Горишние Плавни)
Вторая лига
Николаев (Николаев)
ЛНЗ» (Черкассы)
Эпицентр (Дунаевцы)
Таврия (Симферополь)
Базовая дата проведения матчей 1/16 Кубка Украины - 22 сентября 2021 года.
Что ждет нас в следующих стадиях Кубка Украины?
Напомним, что на стадии 1/8 финала Кубка Украины к 11 победителям предыдущего этапа присоединятся 5 участников еврокубков от нашей страны: Динамо (Киев), Шахтер (Донецк), Заря (Луганск), Колос (Коваливка), Ворскла (Полтава).
Базовая дата проведения матчей 1/8 Кубка Украины - 27 октября 2021 года.
Базовая дата проведения матчей 1/4 Кубка Украины - 2 марта 2022 года.
Базовая дата проведения матчей 1/2 Кубка Украины - 20 апреля 2022 года.
Финал - 11 мая 2022 года.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.