Украина

Форвард Зари высказался о предстоящем матче с Шахтером в рамках УПЛ.

В рамках центрального поединка 11-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер встретится с луганской Зарей.

Нападающий луганского клуба Аллахьяр Сайядманеш поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Это очень важная встреча как для нас, так и для Шахтера. Между нами три очка разницы в таблице, и в случае успешного результата, мы настигаем Шахтер. Это сильно мотивирует. Мы хотим быть предельно высоко в таблице и выступить лучше, чем в прошлом сезоне".

"Конкуренция с Шахтером и Динамо? Все упирается в финансовые возможности. Естественно, эти две команды располагают совершенно другим бюджетом, нежели остальные клубы. Эти команды выступают в Лиге чемпионов. Но если говорить о качестве команд, то «Заря» может соперничать с этими командами. В минувшем сезоне мы победили «Шахтер» 1:0, а встреча первого круга, в которой я не принимал участия, завершилась 2:2. Киевскому «Динамо» мы проиграли, но играли на равных. Мы можем конкурировать с этими командами", — заявил Аллахьяр.

Напомним, матч Шахтер — Заря состоится в пятницу, 15 октября, в 17:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного противостояния.