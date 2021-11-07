Украина

Киевский клуб намерен усилить атакующую линию команды.

Атакующий полузащитник Бока Хуниорс Себастьян Вилья может перебраться в стан чемпионов Украины.

25-летний колумбиец своей игрой заинтересовал ряд европейских клубов, однако по информации El Intransigente именно Динамо лидирует в гонке за Вилью. Как сообщает источник, Динамо направило в стан аргентинского клуба первый официальный запрос относительно футболиста.

Вилья провел 98 матчей за свой клуб с 2018 года, в которых сумел забить 15 голов, а также отдать 14 голевых передач.

Transfermarkt оценивает футболиста в 5.5 млн евро.

Контракт колумбийца с Бока Хуниорс рассчитан до лета 2024 года.