Киевский клуб намерен усилить атакующую линию команды.
себастьян вилья, фото goal.com
07 ноября 2021, 23:12
Атакующий полузащитник Бока Хуниорс Себастьян Вилья может перебраться в стан чемпионов Украины.
25-летний колумбиец своей игрой заинтересовал ряд европейских клубов, однако по информации El Intransigente именно Динамо лидирует в гонке за Вилью. Как сообщает источник, Динамо направило в стан аргентинского клуба первый официальный запрос относительно футболиста.
Вилья провел 98 матчей за свой клуб с 2018 года, в которых сумел забить 15 голов, а также отдать 14 голевых передач.
Transfermarkt оценивает футболиста в 5.5 млн евро.
Контракт колумбийца с Бока Хуниорс рассчитан до лета 2024 года.