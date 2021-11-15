Украина

В день рождения вингера сборной Украины мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Виктор Цыганков является одной из ключевых фигур нынешнего киевского Динамо и безусловно, одним из самых талантливых игроков украинского футбола.

У Цыганкова уже было много ярких моментов в карьере, но в последнее время он часто страдает из-за постоянных травм, которые помешали ему как в игре за киевлян, так и за сборную Украины, в том числе на минувшем Евро-2020.

Многие говорят, что Цыганкову нужно было уходить из киевского клуба пару лет назад, когда его карьера стремительно поднималась, но пока он является лидером и капитаном "бело-синих". Во многом его сравнивают с еще одним талантом нашей страны Андреем Ярмоленко, которому недавно исполнилось 32 года.

Так, в честь 24 дня рождения Виктора Цыганкова Football.ua предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Обратите внимание, что во всех вопросах четыре варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.