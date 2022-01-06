Украина

Луганчане также озвучили своих спарринг-партнеров.

Завершился отпуск у основного состава луганской Зари, сообщает официальный сайт клуба.

Команда 10 января соберется на учебно-тренировочной базе в Запорожье, где проведут первый мини-сбор.

16 января луганчане отправятся в Турцию, где проведут первый сбор до 1 февраля в Белеке. Второй сбор запланирован с 5 по 17 февраля.

Среди соперников луганчан — польская Погонь (19 января), казахстанский Актобе (23 января), польским Ракувом (27 января) и сербским Спартаком (31 января).

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