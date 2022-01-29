Украина

Экс-футболист Динамо высказался об очередном скандале в украинском футболе.

Бывший футболист киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев высказался о скандальной ситуации вокруг форварда Миная Евгения Селезнева.

Напомним, после информации о пьянстве нападающего, Селезнев звонил с угрозами журналисту, который это опубликовал.

"Сенькива никто не знал до этой истории — он пиарится за счет Селезнева. Я считаю, что это просто позорная крыса. Ты же мужик, написал это — подойди к Жене и скажи ему в лицо. Зачем ты записываешь, угрожаешь?

Для чего это уголовное дело? Угрозы Жени? Я его только поддерживаю. По-мужски было бы позвонить Селезневу и напрямую спросить: "Можно я за твой счет попиарюсь?". Это было бы нормально. Он не имел права это делать, плюс записал все это.

Я бы просто приехал и отбил бы ему голову — не нужно было и по телефону разговаривать. Забил бы голову и записал бы его извинения на телефон", — сказал Алиев в интервью BurBuzz.

Ранее Минай выступил с заявлением, в котором осудил угрозы со стороны Селезнева в адрес журналиста.