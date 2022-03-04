Украина

Українець покинув іншу країну-агресора.

Українець Юрій Габовда прийняв рішення розірвати контракт із Торпедо-БелАЗ з Білорусі. Про це він повідомив в Instagram.

"Вчора я ініціював розрив контракту з Торпедо-БелАЗ. В справжнього українця повинна бути честь і гідність, а ніж в даний момент залишатись працювати на території країни, влада якої допомагає проводити війну російським окупантам проти моєї рідної України, рахую це аморальним.

За період моєї кар’єри в Білорусії, я зустрів багато хороших людей, в мене з’явилось багато друзів, позиція яких також розділяється з нашим українським народом.

Таким людям я дякую за цей час. Скоро прийде час і ми знову всі разом заспіваємо гімн на всіх територіях нашої неньки України", — написав Габовда.