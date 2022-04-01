Екс-керманич збірної України звернувся до відомих футбольних осіб.
Мирон Маркевич, ФК Рух Львів
01 апреля 2022, 09:24
Відомий український тренер Мирон Маркевич звернувся до Алекса Фергюсона, Арсена Венгера, Юргена Клоппа, Массіміліано Аллегрі та інших відомих спеціалістів світу із закликом допомогти та підтримати Україну у боротьбі проти російського агресора.
"Слава Україні! Я, Мирон Маркевич, заслужений тренер України. Працював з Металістом, був головним тренером збірної України та Дніпра, який у 2015 році грав у фіналі Ліги Європи. У нас вже восьмий рік іде війна, але в лютому цього року наше життя повністю змінилось, тому що почався повномасштабний наступ Російської Федерації. Найстрашніше, що гинуть багато наших людей, і, особливо, наше майбутнє – діти. Вже загинуло близько 200 дітей. Тільки подивіться на Маріуполь – 90% міста вже нема...
Я б хотів звернутись до моїх колишніх колег, суперників на футбольному полі, з якими мені доводилось грати: Наполі, Аякс... Я пам’ятаю 2015 рік, після фіналу Ліги Європи, коли я був на семінарі у штаб-квартирі УЄФА, і мав нагоду зустрітись з вами: з Аллегрі, Фергюсоном, Клоппом, Венгером та багатьма іншими тренерами. Я звертаюсь до вас допомогти нам, тому що ви люди дуже відомі у світі. Хочеться почути від вас слова підтримки та допомоги.
Вирішили створити фонд "Рух за майбутнє", щоб допомогти нашим дітям, багато з яких покалічило. Хочемо вас почути, і щоб ви нам допомогли", — сказав Мирон Маркевич.