Украина

Екс-керманич збірної України звернувся до відомих футбольних осіб.

Відомий український тренер Мирон Маркевич звернувся до Алекса Фергюсона, Арсена Венгера, Юргена Клоппа, Массіміліано Аллегрі та інших відомих спеціалістів світу із закликом допомогти та підтримати Україну у боротьбі проти російського агресора.

"Слава Україні! Я, Мирон Маркевич, заслужений тренер України. Працював з Металістом, був головним тренером збірної України та Дніпра, який у 2015 році грав у фіналі Ліги Європи. У нас вже восьмий рік іде війна, але в лютому цього року наше життя повністю змінилось, тому що почався повномасштабний наступ Російської Федерації. Найстрашніше, що гинуть багато наших людей, і, особливо, наше майбутнє – діти. Вже загинуло близько 200 дітей. Тільки подивіться на Маріуполь – 90% міста вже нема...

Я б хотів звернутись до моїх колишніх колег, суперників на футбольному полі, з якими мені доводилось грати: Наполі, Аякс... Я пам’ятаю 2015 рік, після фіналу Ліги Європи, коли я був на семінарі у штаб-квартирі УЄФА, і мав нагоду зустрітись з вами: з Аллегрі, Фергюсоном, Клоппом, Венгером та багатьма іншими тренерами. Я звертаюсь до вас допомогти нам, тому що ви люди дуже відомі у світі. Хочеться почути від вас слова підтримки та допомоги.

Вирішили створити фонд "Рух за майбутнє", щоб допомогти нашим дітям, багато з яких покалічило. Хочемо вас почути, і щоб ви нам допомогли", — сказав Мирон Маркевич.