Україна

Полтавчани не задоволені суддівством матчу проти АІКа.

У вчорашньому матчі Ліги Конференцій між Ворсклою та АІКом (0:2) стався скандальний епізод із другим голом шведів. На повторах одразу не було чітко видно, чи перетнув м'яч лінію воріт.

"Зелено-білі" на своєму офіційному сайті розмістили вкрай негативну реакцію на те, що сталося. Сербський рефері Мілош Мілованович був прирівняний до угорця Віктора Кашшаї, який не зарахував м'яч Марко Девіча у матчі Англія-Україні на Євро-2012 в українському Донецьку.

Новина на офіційному сайті полтавців називається "і знову гикалося Віктору Кашшаї". У тексті йдеться наступне: "Можна зрозуміти все: і нереалізовані командою Скрипника свої моменти, і те, що фортуна ніби обирає сильнішого і так далі. Але… коли вирішальний м’яч зустрічі, забитий в овертаймі, ЯКОГО НЕ БУЛО, зараховується без будь-якої тіні сумніву, то це вже й мова про суддівські подвійні стандарти.

Сербові Мілошу Мілановичу разом із помічниками сьогодні дорікають всі українські вболівальники футболу, для яких гра номер один у цей складний час, без перебільшення – ковток повітря. І мали ж всі підстави розраховувати на вихід «Ворскли» до наступного етапу Ліги конференцій, якби не те саме "але"… — підсумовують "зелено-білі".