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Керманич Кривбасу прокоментував підсумки зустрічі проти Минаю.

Криворізький Кривбас уже встиг завершити власну літню відпустку та повернутись до активної роботи на тренувальних зборах.

Головний тренер новачків прийдешнього розіграшу української Прем’єр-ліги Юрій Вернидуб приділяє особливу увагу проведенню контрольних поєдинків поза тренувальним часом, тому напередодні його команда зіграла проти ужгородського Миная, здобувши перемогу з рахунком 3:1.

Вернидуб після завершення гри прокоментував підсумки звітної зустрічі.

"Уже третій етап зборів. Вдячний хлопцям, що відпрацювали на всі сто. Що перший тайм, що другий. Було багато моментів, але, на жаль, ми їх не реалізували.

Є над чим працювати. Зараз більше будемо працювати над швидкістю, над реалізацією цих моментів. У цілому, усе нормально. Головне, що всі здорові.

У нас попереду ще довгий шлях. Якщо на сьогоднішній день казати: ми багато працюємо. Добре, що є моменти, які хлопці чудово розуміють. Більшість цих моментів вони переносять у гру. Це тільки початок нашого шляху, іти ще дуже далеко.

Це говорить про те, що нам більше треба трудитись над завершенням. Все у наших ногах та руках. Головне, аби хлопці це розуміли та працювали ще більше.

Трансферна кампанія Кривбасу буде тривати весь рік. Ми також працюємо над цим. Але є деякі моменти. Не зі всіма футболістами, яких хочемо бачити в нашій команді, виходить домовитись. У нас є свій план. Думаємо й про те, аби зараз у цей важкий для України час у нас не було завищених зарплат.

Потрібно розуміти, що наразі ми працюємо та граємо, завдячуючи нашим захисникам — ЗСУ.

Футболісти, які наразі знаходяться у Кривбасі це дуже добре розуміють. Щодо трансферів, то ми працюємо. Нам потрібен крайній захисник, центральний захисник, крайній атакуючий гравець. Усі, хто є зараз з нами на зборах це ті, на кого я розраховую.

Не буду нічого казати про молодь, яка зіграла за нас сьогодні, у них дуже довгий шлях, багато роботи попереду. Нехай працюють та доводять на полі свою профпридатність", — заявив український фахівець.

Наступний контрольний матч криворізький Кривбас зіграє 31 липня — проти Севлюша з Виноградіва.