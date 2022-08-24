Пропонуємо до вашої уваги пряму трансляцію матчу чемпіонату України.
фото ФК Рух Львів
24 серпня 2022, 13:09
Перший тур нового розіграшу української Прем'єр-ліги продовжується поєдинком між львівським Рухом та харківським Металістом, який пройде у Львові на стадіоні Україна.
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Матч відбудеться сьогодні, 24 серпня, о 15:00. Слідкуйте за всіма подіями цієї зустрічі у трансляції на YouTube.
Пряма онлайн-трансляція матч Рух — Металіст
РУХ — МЕТАЛІСТ
Середа, 24 серпня, о 15:00. Стадіон Україна, Львів. Головний арбітр зустрічі — Денис Шурман.