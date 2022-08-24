Україна

Пропонуємо до вашої уваги пряму трансляцію матчу чемпіонату України.

Перший тур нового розіграшу української Прем'єр-ліги продовжується поєдинком між львівським Рухом та харківським Металістом, який пройде у Львові на стадіоні Україна.

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Матч відбудеться сьогодні, 24 серпня, о 15:00. Слідкуйте за всіма подіями цієї зустрічі у трансляції на YouTube.

Пряма онлайн-трансляція матч Рух — Металіст

РУХ — МЕТАЛІСТ

Середа, 24 серпня, о 15:00. Стадіон Україна, Львів. Головний арбітр зустрічі — Денис Шурман.