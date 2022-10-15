Україна

"Іриски" пропустили від "шпор" два м'ячі.

Евертон у матчі одинадцятого туру англійської Прем'єр-ліги поступився Тоттенгему з рахунком 0:2.

Український захисник Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі "ірисок" та провів на полі весь поєдинок, відзначившись жовтою карткою.

За версією статистичного порталу WhoScored, українець був одним із найгірших гравців на полі серед двох команд. Портал оцінив його дії у 6 балів, а найгірша оцінка у Мопе – 5,8 балів.

Найкращим гравцем матчу був форвард "шпор" Гаррі Кейн – 8,5 балів.

За версією SofaScore у Миколенка – 6,4 бала, а у Мопе – 6,3 бала. Найкращим був той самий Кейн — 8 балів.

Після десяти турів у Тоттенгема 23 очки та третє місце в турнірній таблиці АПЛ, а у Евертона — 10 балів та 14 рядок.