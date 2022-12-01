Україна

Заря вирвала нічию в протистоянні проти Колоса

Гру на стадіоні Динамо переривали через повітряну тривогу та проблеми з енергопостачанням.

Зоря — Колос, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Зоря — Колос 2:2

Голи: Булеца, 19 (пен.), Кирюханцев, 63 — Болбат, 11, Чоботенко, 52



Зоря: Мацапура — Данченко, Імереков, Батагов, Бутко — Бражко — Кирюханцев, Чурко, Булеца, Мишньов — Русин (Антюх, 46).



Колос: Волинець — Золотов, Новак, Чоботенко, Чорноморець — Богданов (Задоя, 90+1), Мілько, Оріховський (Мякушко, 75) — Ільїн (Ісаєнко, 75), Безбородько (Лисенко, 52), Болбат.



Попередження: Луньов — Оріховський, Богданов, Мілько, Лисенко