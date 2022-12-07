Україна

"Гірники" пропонували за юного нападника 4 мільйони євро, що не влаштувало Палмейрас.

Юний талановитий нападник Палмейрас Ендрік останнім часом став одним із головних ньюзмейкерів трансферного ринку.

16-річного бразильця хочуть підписати ціла низка європейських топ-клубів, включаючи мадридський Реал, ПСЖ та Челсі.

Як повідомляє журналіст Жорже Нікола, серед зацікавлених в Ендріці команд був і донецький Шахтар.

За інформацією джерела, "гірники" пропонували за юного бразильського таланта 4 мільйони євро, але ця сума не влаштувала Палмейрас, який захотів значно більше.

Раніше повідомлялося, що мадридський Реал є лідером у боротьбі за підписання Ендріка і готовий заплатити за нього 60 мільйонів євро.

У свої 16 Ендрік провів на дорослому рівні 14 матчів, у яких забив 9 м'ячів і віддав одну гольову передачу. Втім, бразилець привернув до себе увагу топів ще на юнацькому рівні.