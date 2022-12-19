Україна

Функціонер прокоментував лист від ФІФА та УЄФА.

Нещодавно стало відомо, що на адресу Української асоціації футболу надійшов лист від ФІФА та УЄФА з попередженням про можливе виключення з міжнародних організацій.

Причиною цьому стало "втручання третіх осіб" у діяльність організації.

Резонансну подію прокоментував у своєму дописі в соціальних мережах віцепрезидент УАФ Олег Протасов.

"Про факти небаченого тиску на членів Виконкому УАФ, на керівництво Асоціації та її регіональних представників сьогодні відомо вже не тільки в Україні, але і за її межами. Мова про спроби провести засідання Виконкому УАФ 20 грудня на основі підроблених протоколів та підписів.

Із такими брудними методами приниження української футбольної спільноти я особисто стикаюся вперше.

Будучи першим віцепрезидентом УАФ, поважаючи футбольні правила, якими регламентована діяльність ФІФА, УЄФА та національних футбольних асоціацій, я інформував міжнародні футбольні органи про наміри третіх сил вчинити буквально рейдерське захоплення влади в українському Будинку футболу.

Очікувано, закривати очі на спроби провести незаконні вибори в УАФ світова футбольна спільнота не може і не буде. І справа не в Павелку чи в Протасові. Справа в тім, що членство національних футбольних асоціацій у міжнародних органах гарантується виключно неухильним дотриманням статутів УЄФА та ФІФА, а відповідно — незалежністю діяльності національних футбольних структур.

Будь-яке порушення цього правила "може призвести до призупинення членства УАФ у ФІФА та УЄФА відповідно до ст. 16 Статуту ФІФА та ст. 9 Статуту УЄФА". На цьому наголошують самі організації у листі, що публікую в цьому дописі.

Як і ФІФА та УЄФА, я особисто сподіваюся на те, що у "рейдерів" та замовників акту знищення авторитету українського футболу вистачить сміливості визнати помилки. Визнати, що не можна вбивати УАФ — а це сотні тисяч гравців (дорослих, юніорів, дітей) тренерів, арбітрів по всій країні — на вимогу якогось з клерків чи то в Офісі президента, чи то ще де інде.

Давайте поважати заслуги футбольної України, а не знищувати її репутацію. Для цього потрібно дуже мало — повага до світових правил функціонування футболу та виконання вимог футбольних Статутів. Тим більше, що понад 30 років Незалежності України нам це вдавалося!

P.S. Шкода, що на фоні фіналу ЧС-2022, доводиться говорити не про футбол… Аргентину та Ліонеля Мессі — з перемогою!", — ідеться в звернені функціонера.

Нагадаємо, що раніше Олег Протасов написав заяву про вихід із Національного олімпійського комітету.