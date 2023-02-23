Матчі 17 туру УПЛ проводитимуться протягом трьох днів.
Динамо - СК Дніпро-1, УПЛ
23 лютого 2023, 20:35
Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила дати та час поєдинків 17 туру УПЛ.
Матчі 17 туру чемпіонату України проводитимуться протягом трьох днів – з 10 по 12 березня.
17 тур
10 березня (п’ятниця)
Інгулець – Металіст 13:00
11 березня (субота)
Минай – Олександрія 13:00
Зоря – Львів 14:00
Чорноморець – Металіст 1925 15:00
12 березня (неділя)
Верес – Ворскла 13:00
Дніпро-1 – Динамо 13:00
Кривбас – Шахтар 15:00
Рух – Колос 15:00
Нагадаємо, сезон УПЛ відновиться перенесеним поєдинком шостого туру між Олександрією та Металістом 1925, який пройде 27 лютого.