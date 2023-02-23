Україна

Матчі 17 туру УПЛ проводитимуться протягом трьох днів.

Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила дати та час поєдинків 17 туру УПЛ.

Матчі 17 туру чемпіонату України проводитимуться протягом трьох днів – з 10 по 12 березня.

17 тур

10 березня (п’ятниця)

Інгулець – Металіст 13:00

11 березня (субота)

Минай – Олександрія 13:00

Зоря – Львів 14:00

Чорноморець – Металіст 1925 15:00

12 березня (неділя)

Верес – Ворскла 13:00

Дніпро-1 – Динамо 13:00

Кривбас – Шахтар 15:00

Рух – Колос 15:00

Нагадаємо, сезон УПЛ відновиться перенесеним поєдинком шостого туру між Олександрією та Металістом 1925, який пройде 27 лютого.