Україна

Фахівець висловився про розгромну поразку в УПЛ.

Головний тренер полтавської Ворскли Віктор Скрипник прокоментував розгромну поразку від Олександрії — 0:3.

"Ми пропустили непотрібні голи – як на мене, вони були занадто прості. Потім команда суперника вже грала від рахунку.

У другому таймі ми намагалися змінити хід гри, була реакція, більше володіли м'ячем, ініціативою. Але коли ти не забиваєш, то це не впливає на результат. Загалом все закономірно – програли по ділу".

Огляд матчу Олександрія — Ворскла

"Наступний матч граємо у п'ятницю, тож будемо наполягати, щоб обов'язково перемогти. Бо вже дивимося не нагору, а вниз.

Зараз ми в такому становищі, що поразка не додає настрою. Але маємо тиждень, щоб дихати спокійно", — сказав Скрипник.

Відзначимо, що Ворскла займає 10 сходинку в УПЛ після 19 турів. До зони вильоту відстань у 3 бали, а від зони перехідних матчів — 2 бали.