Україна

Стали відомі склади команд на матч УПЛ.

Шахтар в рамках поєдинку двадцятого туру елітного дивізіону чемпіонату України на своєму полі зіграє проти Металіста.

Тренерський штаб Ігора Йовічевича довірив місце в стартовому складі Ярославу Ракіцькому та Данилу Сікану.

Шахтар: Трубін — Гочолеішвілі, Бондар, Ракіцький, Матвієнко — Степаненко, Бондаренко, Джурасек — Криськів, Судаков, Сікан.

Запасні: Пузанков, Пятов, Тейлор, Конопля, Фарина, Тотовицький, Топалов, Очеретько, Тоіров, Траоре, Келсі, Борячук.

Металіст: Єрмолов — Романюк, Мизюк, Порох, Коррал — Чайковський, Ралюченко — Демченко, Прядун, Картушов — Бойчук

Запасні: Костик, Панасенко, Багачинський, Рязанцев, Наумець, Самуел, Ніколишин, Шамич, Паті, Чідомере

Нагадаємо, матч між Шахтарем та Металістом розпочнеться о 14:00. Слідкуйте за основними подіями гри на нашому сайті.