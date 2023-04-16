Україна

Хто займе місце у воротах одеситів?

У рамках 21-го туру УПЛ Чорноморець прийме Ворсклу.

ЧОРНОМОРЕЦЬ – ВОРСКЛА

НЕДІЛЯ, 16 КВІТНЯ, 15:00. ЧОРНОМОРЕЦЬ, ОДЕСА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS​

Дивно, але задовго до фінішу чемпіонату основний воротар Чорноморця мусить відбувати дискваліфікацію за жовті. Дмитро Непогодов по ходу сезону був попереджений чотири рази, причому на 82-й, 89-й, 91-й та 94-й хвилинах. Суцільні затягування часу: одеський клуб по ходу сезону занадто часто грає на утримання і тепер у покарання за це буде змушений зіграти матч без основного голкіпера.

І це той випадок, коли відсутність воротаря – справді покарання. Непогодов був єдиним з масштабного десанту новачків Чорноморця, який почав виправдовувати і перевершувати очікування з перших ігор. Досить сказати, що перше очко одесити здобули у матчі, де Дмитро відбив пенальті: від Габелка з Металіста 1925. І це був уже другий відбитий Непогодовим пенальті у сезоні: до цього він не дав забити Дахновському з Вереса, але цю гру просто все одно програли. А ще голкіпер мав здобувати нічию з Шахтарем, коли тільки рикошет на 96-й хвилині дозволив “гірникам” вирвати перемогу... Загалом, тягнув команду Непогодов чимало.

Хто ж займе місце в рамці воріт за його відсутності? Тут історія сильніша за Фауста Гете. У Чорноморця по ходу сезону досвід отримували три різні воротарі – причому навіть в одному матчі. Спочатку Григорчук, поза всякими сумнівами, вважав першим запасним Паста – саме тому і випустив його після вилучення у матчі з Олександрією. Але Паст одразу отримав важку травму, і грати довелося Данилу Варакуті – 21-річному вихованцю одеського футболу. Варакута відіграв півтора матчі в УПЛ і був першим змінником Непогодова на зборах.

Навіть у голосуванні на офіційному каналі Чорноморця між двома головними претендентами майже повна рівність

Паст відновився, напевне, два тижні тому, оскільки саме у двох останніх турах він опинявся на лаві одеситів. Він може стати зараз основним внаслідок... Складно описати одним словом, яких саме почуттів Григорчука. Їх можна описати “ностальгією”, а можна “кращим знанням якостей гравця”, але значити це буде приблизно одне й те саме.

Паст був частиною зовсім іншого Чорноморця Григорчука – того, який вибивав із єврокубків ПСВ та виходив до плей-офф Ліги Європи. Більше з тієї команди немає нікого, хто міг би опинитися в нинішній. Кирило Ковальчук годує тероборону у власному одеському ресторані; Фонтанелло грає за Толедо у четвертому іспанському дивізіоні; Джа Джедже значиться у складі Канна (як же люблять колишні одесити гарні міста!); Зубейко та Бобко грають у нижчих лігах України; багато хто просто закінчив кар'єру – і лише Паст, який пропустив за 180 хвилин проти зоряного Ліона лише один гол, досі у строю.

Загалом Чорноморець проводить 2023 рік набагато впевненіше і якісніше, ніж Ворскла. У команди з'явилася зіграність, з якою прийшла націленість на ворота суперника. Григорчуку знадобилося все перше коло, щоб донести свої ідеї до команди, але після цього він витягнув команду із зони вильоту і, здається, готовий підніматися вище. Втім, дискваліфікації (і не лише Непогодова, а й Олександра Демченка, який відзначився двома асистами цього сезону) можуть сильно прирівняти сили команд.

Історія протистояння

Із 54 матчів між Ворсклою та Чорноморцем 22 залишилися за полтавцями, 13 закінчилися внічию – і лише 11 виграли одесити. Більш того, в 2016-19 рр. у Ворскли була серія з дев'яти поспіль переможних матчів проти Чорноморця! Звичайно, Ворскла в ці роки була загалом сильнішою – але навіть гранд обігрує аутсайдера дев'ять разів поспіль досить рідко.

Орієнтовні склади

Чорноморець: Паст — Єрмаков, Салюк, Гучек, Брагару — Васільєв, Задоя — Бадібанга, Кузик, Політило — Алефіренко

Ворскла: Ісенко — Пердута, Чеснаков, Кравець, Бацула — Павлюк, Челядін — Олійник, Юрченко, Сефері — Степанюк

Прогноз

прогноз 2:1

Віталій Пасічний, Football.ua