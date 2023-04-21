Україна

До вашої уваги трансляція матчу 22 туру УПЛ.

У суботу, 21 квітня, у рамках 22 туру української Прем'єр-ліги Динамо прийме Шахтар.

Гра відбудеться у Києві на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток матчу прозвучить о 17:00 за київським часом.

Головним арбітром матчу буде Віталій Романов, а допомагатимуть йому Володимир Володін та Олександр Корнійко.

Також зазначимо, що на цьому матчі буде доступна система ВАР, за яку відповідатиме Ігор Пасхал.

Онлайн-трансляція буде доступна в даному матеріалі у день матчу!

Після 21 гри Динамо посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від Шахтаря на 12 очок. Донеччани на вершині елітного дивізіону чемпіонату України.