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  • Україна

    14 травня 2023, 07:15

    Верес — Металіст 1925. Напередодні

    Надважливий матч у боротьбі за виживання.

    Чи достатньо гарний цей стрибок, щоб Мозіль одразу повернувся до основи? / Металіст 1925
    Чи достатньо гарний цей стрибок, щоб Мозіль одразу повернувся до основи? / Металіст 1925 14 травня 2023, 07:15

    В рамках 26-го туру УПЛ Верес прийме Металіст 1925.

    ВЕРЕС – МЕТАЛІСТ 1925

    НЕДІЛЯ, 14:00. "АВАНГАРД", РІВНЕ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

    Зустріч команд Вірта та Едмара змусила задуматися про компонент, у якому ці команди відрізняються, наче земля та небо.

    Днями у Вересі пройшло чергове засідання наглядової ради. Чи не правда, вас не здивує той факт, що Надєїн та компанія розмовляли в режимі онлайн? Це абсолютно в концепції “народного клубу”, це продовжує концепцію “душа навстіж”, в рамках якої Верес показує роздягальню та розповідає про зарплати, це та річ, якою клуб із Рівного вже не дивує. Водночас Верес продовжує круте піке, здобувши одну перемогу у 14 останніх матчах (і за ту нехай скаже спасибі Валерію Юрчуку).

    І з іншого боку – Металіст 1925. Клуб, який досі половину фотозвітів робить вертикальними фото. Клуб, якому навіть наявність двох легенд українського футболу у тренерському штабі не допомогла пробити позначки у тисячу читачів у телеграмі. Клуб, сам факт існування якого виглядав спірним за паралельного розвитку Металіста (це, звичайно, вже неактуально)... Так от, перша команда цього клубу весь сезон грає стабільно, впевнено йде до збереження місця в еліті і чудово розуміє, чого хоче: доказом тому нульові нічиї у виїзних (!) матчах із Шахтарем та Динамо.

    Лише три очки різниці між цими протилежностями – не так мало, як може здатися. У Вереса попереду виїзні ігри з Шахтарем і Динамо, де йому буде дуже важко повторити подвиг харків'ян: оборона просто не дозволяє на це розраховувати. Ще у рівнян матч із Олександрією, яка майже не програє – і загалом зараз потрібно спробувати вирвати перемогу за будь-яку ціну, інакше навіть місце у стикових матчах може здатися удачею.

    Я не вірю, що це пишу, але, може, іноді й краще замкнутися подалі від камер і не розповідати нічого зайвого? Ми десятиліттями вимагали від клубів бути відкритими та публічними, але зараз, ймовірно, це найпублічнішому клубу ліги просто заважає. Чи так добре, коли сотні тисяч людей бачать конфлікт у роздягальні? Може, це збільшує напругу всередині неї?

    У таких матчах-битвах критично багато значить фігура воротаря, і так сталося, що в обох команд питання щодо посту номер один. У Вереса тренер у квітні посадив у запас Когута, незважаючи навіть на його капітанський статус. Усадив за помилки, було за що – але на підміні у нього був тільки зовсім юний воротар Ющишин (до речі, зайве питання менеджменту), який отримав видалення на самому початку гри с Зорею. Когут підвівся з лави, відмінно відіграв залишок одного і весь наступний матч – і тепер цікаво, збереже він за собою місце в основі або Ющишин після відбуття строку дискваліфікації повернеться в рамку.

    Але в Вірта хоч і складний, але вибір – а Едмар з Голодюком можуть вибору й не мати. Олег Мозіль проводить чудовий сезон, в нього величезна заслуга у тих самих нульових нічиїх із грандами, але його мучать травми. Минулий тур в основі проводив запасний воротар Сидоренко, але під час гри травмувався і він. Догравав матч уже третій голкіпер: 19-річний Ігор Потімков, який навіть у дублі став основним зовсім нещодавно.

    Мозіль, якщо що, вже тренується – на відміну Сидоренка. Але якщо тренерський штаб зрозуміє, що воротар поки не готовий, Металісту 1925 доведеться виходити на гру з відверто “зеленим” голкіпером. Нічого, в принципі, страшного: кар'єри деяких великих воротарів розпочиналися саме так.

    Історія протистояння

    З чотирьох матчів проти Металіста 1925 Верес два виграв, один програв і один звів унічию. Саме після 4:1 на полі харків'ян стартувала чорна серія рівнян, яка не закінчилася за великим рахунком досі: одна перемога у 14 матчах. Цікаво, що саме в цьому матчі на лаві сидів Мозіль – і це був єдиний тур у сезоні, коли він був саме в запасі, а не в основі та не в лазареті.

    Орієнтовні склади

    ВересКогут – Балан, Курко, Вовченко, Г. Пасіч — Кльоц, Кучеров – Блізніченко, Лебеденко, В.Шарай — Шестаков

    Металіст 1925Мозіль — Безуглий, Я. Мартинюк, Курило, Рудавський — Габелок, Кравченко, А. Ткачук — Русин, Островьский, Ременюк

    Прогноз

    footballпрогноз 1:1

    Віталій Пасічний, Football.ua

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