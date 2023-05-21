Україна

Команда Анатолія Безсмертного втратила всі шанси залишитися у вищому дивізіоні України.

У рамках 27-го туру української Прем'єр-ліги на нас очікувалося львівське дербі, в якому Рух зустрівся із ФК Львів.

Будь-який інший результат, окрім перемоги, абсолютно не влаштовував підопічних Анатолія Безсмертного – у разі нічиєї або поразки команда офіційно втрачала всі шанси на те, щоб залишитися в УПЛ.

Переможця цього протистояння визначили автогол Сімініна та гол Руніча у заключному відрізку другого тайму, які й принесли до активу Руху три пункти.

Таким чином, Львів офіційно вилітає напряму до Першої ліги.

Рух — Львів 2:0

Голи: Сімінін, 77 (АГ), Руніч, 85

Рух: Паньків, Слюбик, Дідик (Холод, 46), Слюсар (Роман, 78), Лях, Підгурський, Таллес, Сапуга, Альваренга (Квасниця, 60), Мисик (Притула, 68), Карабін (Рунич, 46)

Львів: Рибка, Нікітюк, Сасовський, Сімінін (Михавко, 90), Грисьо, Богунов (В. Михайлів, 79), Кузик (Киричок, 90), Мільченко, Вовкун (Р. Михайлів, 79), Ременяк (Вишинський, 90) Бугай

Попередження: Дідик — Богунов