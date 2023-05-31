Короткострокова оренда футболіста до київського клубу.
Джон Амах, sports247.ng
31 травня 2023, 16:55
Нігерійський воротар Саншайн Старз Джон Амах став гравцем київського Динамо. Про це повідомляє sports247.ng.
За інформацією джерела, 21-річний нігерієць перейшов до київського клубу на правах короткострокової оренди.
Також наголошується, що футболіст вже пройшов медичне обстеження.
Джерело додає, що кияни стежили за воротарем із часів минулого ЧС-2019 серед команд U-20.
"Я радий приєднатися до київського Динамо і з нетерпінням чекаю на новий виклик. Я ціную довіру клубу до моїх здібностей і обіцяю зробити все можливе, щоб допомогти команді в досягненні її цілей", — сказав Амах.
Нинішнього сезону Амах не провів жодного матчу за Саншайн Старз.