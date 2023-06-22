Україна

Головний тренер збірної з пляжного футболу — про майбутні матчі.

Микола Костенко прокоментував підготовку збірної України з пляжного футболу до Європейських ігор, що відбудуться у Португалії.

"Сьогодні ми провели останнє тренування в Києві. Відпрацьовували, зокрема, взаємодію у трійках. Після нього вирішили низку організаційних питань і вже вдень 23 червня відбуваємо автобусом у Польщу.

Щодо безпосередньої підготовки, то вона головним чином проходила для гравців у своїх клубах. Так, наші хлопці з ВІТа на Euro Winners Cup у Португалії посіли п'яте місце. Це дуже вдалий виступ української команди, якій навіть удалося переграти Брагу — базовий клуб збірної Португалії.

Але вони повернулися до України лише два дні тому. Дорога була важкою, тож ми вирішили дати їм відпочити та відновитися психологічно. Вже на сьогоднішньому тренуванні настрій у гравців був піднесений, хлопці чекають виїзду і старту на Європейських іграх.

Щодо суперників, то і Швейцарія, і Італія додаткової реклами не потребують. Та й Молдову не слід недооцінювати. Можливо, у цій команді небагато зірок європейського рівня, але вони дуже відповідально готуються і будуть готові дати бій.

Гравці збірних Швейцарії та Італії здебільшого були також залучені на Euro Winners Cup, ми мали можливість побачити їх у дії й оцінити їхній стан. Готувалися ми до Європейських ігор дуже серйозно. Тож очікуємо на цікавий рейтинговий турнір і ставимо перед собою, як завжди, найвищі завдання", — наводить слова керманича головного тренера збірної офіційний сайт УАФ.

Раніше Микола Костенко розповідав, що на зборі в Португалії були такі заруби, що не в кожному контрольному матчі побачиш.

Календар матчів збірної України на груповому етапі

27.06. Італія — Україна (14.00)

28.06. Швейцарія — Україна (18.30)

29.06. Україна — Молдова (14.00)