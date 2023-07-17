Україна

Команда розпочне співробітництво з іншим спонсором.

Дніпро-1 підтверджує, що знайшов нового спонсора - повідомляє офіційний сайт клубу.

Нею стане українська авіакомпанія у сезоні-23/24 – WINDROSE.

Вона замінить "Парі-Матч" після того, як цьому букмекеру заборонили працювати в Україні всередині минулого сезону.

Авіакомпанія WINDROSE була заснована у 2003 році. За короткий час вона вийшла на лідерські позиції у галузі туристичних перевезень та постійно збільшувала кількість напрямків.