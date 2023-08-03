Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють грузинська Діла та полтавська Ворскла.

Грузинська Діла та полтавська Ворскла зіграють матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА в місті Горі на полі стадіону Тенгіз Бурджанадзе на тлі перемоги української команди — 2:1.

Андрій Демченко не зробив жодної зміни в стартовому складі власної команди.

Віктор Скрипник, у свою чергу, Олександра Скляра до центральної ланки.

Діла: Кучеренко — Чітеішвілі, Дзоценідзе, Тевзадзе, Вандерсон — Жеан Віктор, Сантос, Парулава — Гоміс, Ковталюк, Гейл.

Запасні: Чікашуа, Одікадзе, Гапріндашвілі, Андронікашвілі, Ассамоа, Сардалішвілі, Кухіанідзе, Мзвакалі, Ету.



Ворскла: Ісенко — Пердута, Чеснаков, Сантана, Крупський — Феліпе, Павлюк, Скляр, Кане — Юрченко, Степанюк.

Запасні: Домолега, Ермолов, Рамірес, Кулаковський, Бацула, Нестеренко, Ізотов, Тузенко, Челядін, Черниш, Хрипчук, Оденцов.



Гра Діла — Ворскла почнеться о 20:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.