Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють грузинська Діла та полтавська Ворскла.
Олександр Скляр, фото ФК Ворскла Полтава
03 серпня 2023, 19:18
Грузинська Діла та полтавська Ворскла зіграють матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА в місті Горі на полі стадіону Тенгіз Бурджанадзе на тлі перемоги української команди — 2:1.
Андрій Демченко не зробив жодної зміни в стартовому складі власної команди.
Віктор Скрипник, у свою чергу, Олександра Скляра до центральної ланки.
Діла: Кучеренко — Чітеішвілі, Дзоценідзе, Тевзадзе, Вандерсон — Жеан Віктор, Сантос, Парулава — Гоміс, Ковталюк, Гейл.
Запасні: Чікашуа, Одікадзе, Гапріндашвілі, Андронікашвілі, Ассамоа, Сардалішвілі, Кухіанідзе, Мзвакалі, Ету.
Ворскла: Ісенко — Пердута, Чеснаков, Сантана, Крупський — Феліпе, Павлюк, Скляр, Кане — Юрченко, Степанюк.
Запасні: Домолега, Ермолов, Рамірес, Кулаковський, Бацула, Нестеренко, Ізотов, Тузенко, Челядін, Черниш, Хрипчук, Оденцов.
Гра Діла — Ворскла почнеться о 20:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.