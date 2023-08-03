Дирекція української Прем'єр-ліги затвердила дати проведення та час початку матчів третього туру у сезоні-2023/24.

3 тур

12 серпня (субота)

Чорноморець – Оболонь 15:00
Колос – Верес 17:00
Полісся – Рух 17:00
Шахтар – Олександрія 19:00

13 серпня (неділя)

Минай – Дніпро-1 13:00
Ворскла – Зоря 15:00
Кривбас – ЛНЗ 17:00
Динамо – Металіст 1925 19:00

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