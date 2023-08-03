Матчі чергового туру чемпіонату України пройдуть за два вихідні дні.
Металіст 1925 - Динамо Київ, dynamo.kiev.ua
03 серпня 2023, 21:15
Дирекція української Прем'єр-ліги затвердила дати проведення та час початку матчів третього туру у сезоні-2023/24.
3 тур
12 серпня (субота)
Чорноморець – Оболонь 15:00
Колос – Верес 17:00
Полісся – Рух 17:00
Шахтар – Олександрія 19:00
13 серпня (неділя)
Минай – Дніпро-1 13:00
Ворскла – Зоря 15:00
Кривбас – ЛНЗ 17:00
Динамо – Металіст 1925 19:00
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