Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку другого туру чемпіонату України, який пройде 5 серпня та розпочнеться о 19:00.

Олександрія в рамках поєдинку другого туру елітного дивізіону чемпіонату України зіграє на своєму полі проти Металіста 1925.

ОЛЕКСАНДРІЯ — МЕТАЛІСТ 1925

СУБОТА, 5 СЕРПНЯ, 19:00. СТАДІОН НІКА, ОЛЕКСАНДРІЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ — ВОЛОДИМИР НОВОХАТНІЙ (КИЇВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ОТТ-ПЛАТФОРМАХ MEGOGO, SETANTA SPORTS, КИЇВСТАР ТБ

Олександрія стартувала в поточному розіграші чемпіонату України з перемоги над Кривбасом. Команда Руслана Ротаня відкрила рахунок в дебюті гри завдяки точному пострілу Шулянського та втримала перевагу.

Після гри головний тренер криворіжан Юрій Вернидуб вкрай емоційно прокоментував суддівство в тій грі. Й хоча це вже звична справа для тренера Кривбаса, але цього разу комітет арбітрів визнав, що суддя все ж таки помилився.

Олександрія цього літа втратила ряд важливих футболістів, а на зміну їм прийшли молоді виконавці. Втім, Руслан Ротань вже продемонстрував, що якраз з молоддю він цілком може досягти результату.

В Олександрії все ще залишилось достатньо досвідчених гравців, але важливо набрати бали на старті сезону, щоб молодь відчула впевненість.

Металіст 1925, своєю чергою, починав поточний чемпіонат матчем проти чинного переможця турніру — Шахтаря. Багато експертів очікувало, що "гірники" легко здолають супротивника, проте харків'яни змогли дати бій іменитому опоненту.

Звичайно, рахунок 1:2 не до кінця відображає те, що було на полі. Шахтар цілком міг закрити гру доволі швидко, але Металіст 1925 втримався та навіть мав невеличкі шанси зачепитись за нічию.

Тепер супротивник в харків'ян буде легший, тому команда цілком може розраховувати на три набраних бали у цьому протистоянні.

Для Металіста 1925 цей матч дещо особливий, адже ця зустріч 50 для них в УПЛ. Так само, 50, цей матч може стати й для Максима Жичикова.

Очікуємо дуже напруженого протистояння з великою кількістю боротьби, але все ж таки невелику перевагу віддаємо команді Руслана Ротаня.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

50-й матч Металіста 1925 в УПЛ.

Олександрія може зазнати 50-ї домашньої поразки в УПЛ.

Безвиграшна серія Металіста 1925 в Чемпіонатах триває 4 гри: 2 нічиї та 2 поразки.

50-й матч в УПЛ може провести Максим Жичиков (Металіст 1925).

10-й гол в УПЛ може забити Євгеній Смирний (Олександрія).

10-й домашній матч Олександрії при Руслану Ротаню.

Металіст 1925 при Едмару може зазнати 10-ї поразки в УПЛ.

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