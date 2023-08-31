Україна

Сьогодні, 31 серпня, відбудеться жеребкування наступної стадії Кубка України.

В цьому році було прийнято поновити розіграш Кубка України. Раніше команди вже провели початкові стадії. Попереду – 1/8 фіналу.

Жеребкування цієї стадії відбудеться сьогодні, 31 серпня, у Будинку футбола. Початок — о 12:00. На цій стадії у бій вступають найкращі команди УПЛ.

Склад учасників:

Шахтар (Донецьк), Дніпро-1 (Дніпро), Зоря (Луганськ), Динамо (Київ), Ворскла (Полтава), Олександрія (Олександрія), Кривбас (Кривий Ріг), Минай (Минай), Чорноморець (Одеса), Рух (Львів), Металіст 1925 (Харків) , Верес (Рівне), Полісся (Житомир), Оболонь (Київ), ФСК Маріуполь (Маріуполь), Вікторія (Суми).

До вашої уваги пряма трансляція події:

Базовий день матчів — 27 вересня.